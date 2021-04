Sylvie Lubamba come già sappiamo ha convissuto due mesi con Patrizia Reggiani nel carcere di San Vittore.

Ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso, la showgirl ha dichiarato:

“La signora Gucci era una donna pulitissima, si faceva la doccia a pezzi in cella, non voleva semplicemente condividere la doccia in comune con noi detenute. Fra me e lei non c’era questo grande rapporto di amicizia e confidenza, quindi non ho mai chiesto come mai. […] penso un po’ per atteggiamento aristocratico, un po’ perché trovava poco igienico lavarsi con altre detenute”.

“Siamo state due mesi in cella insieme, ma non siamo mai diventate amiche. Io ho scontato due mesi dal 23 novembre 2009 al 23 gennaio 2010, avevo appena finito il mio rapporto di lavoro con Piero Chiambretti, avevo questa pendenza legata al reato delle carte di credito”