Sylvie Lubamba parla del Grande Fratello: “Con Signorini stima reciproca”

Sylvie Lubamba cerca di rilanciarsi partecipando a reality show, dopo il successo de La Talpa, avvenuto oltre vent’anni fa. Quest’anno ha manifestato interesse per L’Isola dei Famosi, come riportato da Alberto Dandolo a febbraio, mentre ci sarebbero anche possibilità di partecipazione al Grande Fratello. Durante un’intervista con Sabrina Bambi, Lubamba ha rivelato che viene contattata ogni anno dal 2019 per colloqui, suggerendo di essere in una lista per i casting. Ha inoltre espresso stima per Alfonso Signorini, con cui ha lavorato in passato, pur non essendo sicura che questo la aiuti nella sua carriera.

In un’intervista del luglio 2021, la showgirl ha dichiarato di voler usare la visibilità del Grande Fratello per rivelare un lato inedito di sé, affrontando temi come le condizioni carcerarie e il razzismo. Riguardo al suo tempo in carcere, ha condiviso un’esperienza con Patrizia Reggiani, affermando che la ex moglie di Maurizio Gucci era molto riservata e non desiderava utilizzare la doccia in comune con le altre detenute. Nonostante non avesse un profondo legame con Reggiani, ha notato il suo atteggiamento aristocratico e la sua attenzione all’igiene.

Lubamba sembra determinata a usare la sua storia personale per sensibilizzare il pubblico e dimostrare la sua crescita personale, in attesa di una possibile partecipazione a uno dei famosi reality show italiani.