Sydney Sweeney smentisce i rumors sulla sua plastica

Sydney Sweeney si è imposta come uno dei volti più riconoscibili del panorama hollywoodiano contemporaneo. Attrice lanciata da serie di enorme successo come Euphoria e The White Lotus, ha costruito la propria carriera alternando ruoli intensi e sfaccettati a una presenza pubblica sempre più centrale nel dibattito culturale e mediatico.

Parallelamente al suo percorso artistico, Sweeney è diventata anche un’icona pop, spesso definita sex symbol per un’estetica che richiama con naturalezza le pin-up d’altri tempi: curve generose, uno stile che non rinnega la femminilità e un décolleté che, nel tempo, ha inevitabilmente alimentato curiosità e domande. Tra queste, una delle più ricorrenti è sempre stata la stessa: il suo seno è rifatto oppure no?

Durante un’intervista realizzata per Vanity Fair, Sydney Sweeney ha partecipato a un test della macchina della verità insieme ad Amanda Seyfried, sua collega nel film The Housemaid. In un clima volutamente leggero ma esplicito, è stata proprio Seyfried a porre la domanda che da tempo circola tra pubblico e social: «C’è una domanda nella mente di tutti ultimamente, e devo chiedertelo: il tuo seno è vero?».

La risposta di Sweeney non ha lasciato spazio a interpretazioni. «Sì», ha detto ridendo, per poi aggiungere subito dopo: «Non ho mai fatto alcun intervento da nessuna parte». A rafforzare ulteriormente la dichiarazione è intervenuto il responsabile del test, che ha confermato come l’attrice stesse dicendo la verità.

Nei giorni precedenti, Sweeney aveva già affrontato il tema della chirurgia estetica in un’intervista con Allure, scegliendo un approccio altrettanto trasparente. «Sfatiamole tutte», aveva dichiarato, ribadendo di non essersi mai sottoposta ad alcun tipo di intervento e sottolineando, con una nota personale, di avere una forte paura degli aghi.

Nel corso delle interviste, Sweeney ha anche chiarito altri aspetti legati alla propria immagine, come il fatto di non avere tatuaggi, e ha colto l’occasione per parlare di come viene percepita dal pubblico. Quando le viene attribuita l’etichetta di sex symbol, o quando si pensa che “ci stia giocando”, la sua risposta è netta: non si tratta di compiacere uno sguardo esterno, ma di sentirsi bene con se stessa. Un messaggio che l’attrice ribadisce spesso, spiegando che il suo obiettivo è ispirare altre donne a essere sicure di sé e a valorizzare ciò che hanno, senza vergogna e senza giustificazioni.