SwitchBot Smart Lock WiFi: Sicurezza 3D e Riconoscimento Facciale

SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino e Riconoscimento Facciale 3D, Serratura Smart con Impronte Digitali, Serratura Elettronica con Batteria Ricaricabile, Adatta a Matter, Alexa, Google
Sicurezza e Innovazione
La SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra è una serratura intelligente all’avanguardia, progettata per rendere la tua vita più semplice e sicura. Grazie al riconoscimento facciale 3D e al tastierino integrato, potrai accedere alla tua casa senza chiavi, semplicemente avvicinandoti.
Tecnologia Avanzata per la Tua Privacy
Il riconoscimento facciale è basato su una tecnologia 3D a luce strutturata di livello bancario, con un margine di errore estremamente ridotto. La cosa più importante? Tutti i dati vengono conservati localmente, garantendo la massima privacy senza l’uso del cloud.
Autonomia Illimitata
Con un sistema di tripla alimentazione, questa serratura ti offre una durata della batteria fino a 9 mesi. È progettata per funzionare anche in condizioni estreme, fino a -40 °C. In caso di batteria scarica, puoi facilmente sbloccare la porta grazie alla modalità di emergenza.
Vantaggi Pratici
- **Installazione Facile:** Non richiede trapano, si installa facilmente su qualsiasi serratura esistente grazie a un sistema di sgancio rapido magnetico.
- **Modalità di Sblocco Versatili:** Supporta impronte digitali, codice di accesso e comandi vocali, per un accesso personalizzato e intuitivo.
Unisciti al Futuro della Sicurezza
Non lasciare che la sicurezza della tua casa sia un compromesso. Scegli SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra e rivoluziona il modo in cui proteggi il tuo spazio. Fai il passo verso l’innovazione e l’affidabilità; acquistala ora!
