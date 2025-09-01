SwitchBot Smart Lock WiFi: Sicurezza 3D e Riconoscimento Facciale

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 299,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino e Riconoscimento Facciale 3D, Serratura Smart con Impronte Digitali, Serratura Elettronica con Batteria Ricaricabile, Adatta a Matter, Alexa, Google

Scopri SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra

Sicurezza e Innovazione

La SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra è una serratura intelligente all’avanguardia, progettata per rendere la tua vita più semplice e sicura. Grazie al riconoscimento facciale 3D e al tastierino integrato, potrai accedere alla tua casa senza chiavi, semplicemente avvicinandoti.

Tecnologia Avanzata per la Tua Privacy

Il riconoscimento facciale è basato su una tecnologia 3D a luce strutturata di livello bancario, con un margine di errore estremamente ridotto. La cosa più importante? Tutti i dati vengono conservati localmente, garantendo la massima privacy senza l’uso del cloud.

Autonomia Illimitata

Con un sistema di tripla alimentazione, questa serratura ti offre una durata della batteria fino a 9 mesi. È progettata per funzionare anche in condizioni estreme, fino a -40 °C. In caso di batteria scarica, puoi facilmente sbloccare la porta grazie alla modalità di emergenza.

Vantaggi Pratici

**Installazione Facile:** Non richiede trapano, si installa facilmente su qualsiasi serratura esistente grazie a un sistema di sgancio rapido magnetico.

**Modalità di Sblocco Versatili:** Supporta impronte digitali, codice di accesso e comandi vocali, per un accesso personalizzato e intuitivo.

Unisciti al Futuro della Sicurezza

Non lasciare che la sicurezza della tua casa sia un compromesso. Scegli SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra e rivoluziona il modo in cui proteggi il tuo spazio. Fai il passo verso l’innovazione e l’affidabilità; acquistala ora!