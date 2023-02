Switch supera PS4 e diventa la terza console più venduta di sempre

Nintendo Switch ha venduto 122,55 milioni di unità secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2022, come annunciato da Nintendo negli ultimi risultati fiscali. Il nuovo traguardo rende la console ibrida più venduta di PlayStation 4, che al 31 marzo aveva venduto 117,2 milioni di pezzi, e la terza console più venduta di sempre, dietro a PlayStation 2 con 155 milioni e al Nintendo DS con 154,02 milioni. Solamente nell’ultimo trimestre delle scorso anno Switch ha venduto 8,22 milioni di unità e 76,71 milioni di software. Oltre 994 milioni di giochi per Switch sono stati venduti in tutto il mondo dall’uscita della console nel 2017. Nintendo ha anche pubblicato la classifica dei dieci giochi first party più venduti in assoluto nella storia di Switch.

Mario Kart 8 Deluxe – 52 milioni Animal Crossing: New Horizons – 41.59 milioni Super Smash Bros. Ultimate – 30.44 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29 milioni Pokemon Sword / Pokemon Shield – 25.68 milioni Super Mario Odyssey – 25.12 milioni Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 20.61 milioni Super Mario Party – 18.79 milioni Ring Fit Adventure – 15.22 milioni Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 15.07 milioni