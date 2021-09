Lo switch-off, cioè il percorso in due fasi verso il nuovo standard delle trasmissioni televisive, è slittato di molto. A settembre, intanto, non succede nulla.

Lo spegnimento definitivo delle trasmissioni con lo standard Mpeg2 slitta di oltre un mese, fino alla metà di novembre. Dal 15 di quel mese saranno le singole emittenti a decidere se e quando fare scattare il primo saltino, quello che porterà il segnale dei programmi al formato più recente, ma pur sempre diffuso da anni, l’Mpeg4. Anche se qualche programma nazionale salterà su Mpeg4 già da metà ottobre. Il tutto in attesa di un decreto che dovrà arrivare entro l’anno e che renderà comunque il passaggio obbligatorio nel giro di pochi mesi, con la conclusione prevista al giugno del 2022 di questo primo aggiornamento morbido, sullo stile francese.

I dati di vendita

Chi è toccato dal primo switch-off fra 2021 e 2022

Un aggiornamento che preoccupa davvero poche persone e riguarda pochi apparecchi: sono quelli più vecchi, giusto i primissimi televisori Hd Ready con decoder integrato Sd. Gli altri, da Hd Ready in poi, sono a posto. Anni fa qualcuno parlò di 10 milioni di tv coinvolte da questo primo passo, ma senza grande fondamento. E in ogni caso si tratta di dispositivi con buona probabilità arrivati comunque a fine vita e sostituiti o installati in seconde case, dall’utilizzo non frequente.

I due incentivi all’acquisto e alla rottamazione

Nel frattempo sembra che l’operazione di incentivo alla rottamazione di vecchi televisori e alla sostituzione con nuovi apparecchi sia partita e sia stata arricchita da un altro bonus in modo un po’ sfasato rispetto alle nuove tempistiche effettive. L’ultimo bonus per la rottamazione, dal 20% di sconto (non oltre comunque 100 euro), non prevede un tetto Isee ed è dunque per tutti fino a esaurimento risorse; l’altro, da 50 euro, è solo per famiglie con soglia Isee fino a 20mila euro e non è legato alla rottamazione di un vecchio apparecchio, ma solo all’acquisto di uno nuovo. Le misure sono cumulabili, ma solo fino a 130 euro complessivi.

Bisogna però capire che in fondo chi già oggi riceve con i suoi televisori i canali Hd non dovrà fare nulla ancora per molti mesi: si tratta della stragrande maggioranza dei dispositivi in circolazione. Gli altri, a grandi linee quelli comprati prima del 2010, dovranno invece cambiare tv o utilizzare un decoder quando si completerà il saltino da Mpeg2 a Mpeg4.

Il salto più importante sarà dal 2023

Come si capisce, il rinvio più importante è quello relativo al secondo e più essenziale switch-off: il passaggio a un ulteriore standard, noto come Dvb-T2 con codifica Hevc, in grado di comprimere di più il segnale rispetto all’Mpeg4 senza comprometterne la qualità. Dal giugno 2022 inizialmente previsto si passerà alla finestra gennaio-giugno 2023. Secondo il ministero dello Sviluppo economico, incalzato dalle associazioni delle emittenti, è “necessario un periodo più ampio per l’implementazione a regime del nuovo standard”. Solo a quel punto i televisori acquistati prima del 22 dicembre 2018 dovranno essere sostituiti con altri nuovi, compatibili per legge con la codifica Hevc Main10 (ma ce n’erano di compatibili anche prima così come ce ne sono di non compatibili anche dopo).

Che senso hanno i canali test 100 e 200

Una codifica verso la quale, fra l’altro, le emittenti non hanno alcun obbligo di transizione, che invece vige solo per il Dvb-T2. Un approdo al nuovo formato avverrà dunque e senza dubbio dopo la transizione alla nuova generazione del digitale terrestre, dunque dal 2023 inoltrato in poi. Tradotto: controllare la compatibilità sui canali 100 (canale test della Rai) e 200 (Mediaset) disponibili nella numerazione televisiva è senz’altro utile, ma come minimo fuorviante. Perché verifica la compatibilità del proprio televisore con uno standard che arriverà (se davvero arriverà) fra un anno e mezzo, se non addirittura fra due.

Se, per esempio, gli apparecchi non dovessero visualizzare i canali test 100 e 200 non è detto che non possano essere utilizzati dal 2023 in poi: dipenderà se e come le emittenti utilizzeranno davvero lo standard trasmissivo di seconda generazione con sistema di codifica Hevc Main10. Pur ammettendo che così accada, al momento gli unici davvero interessati a cambiare televisore con una certa fretta per non farsi sfuggire il bonus sono coloro che già ora non vedono i canali in alta definizione, i cui schermi andranno comunque a nero una volta completato il primo step, da Mpeg2 a Mpeg4, nel corso del primo semestre 2022.

Non c’è una data di scadenza

Oltre a un aggiornamento tecnologico, il Dvb-T2 libererà le frequenze della banda 700 MHz, come previsto dal decreto ministeriale dell’8 agosto 2018, a favore della telefonia 5G. Il punto è che, avendo di fatto rinviato senza scadenza il secondo switch-off (inizierà nel 2023, ma non è fissata una scadenza della transizione), il risultato di questo ingorgo su quella porzione di spettro si risolverà per ora con un peggioramento della qualità: 12 frequenze nazionali trasmesse ancora col vecchio standard Dvb-T, ma con codifica Mpeg4. I canali dovranno dunque essere spenti per guadagnare spazio (difficile, perché perderebbero pubblicità) oppure stringersi, cioè ridurre la qualità di trasmissione per lasciare l’offerta così com’è, finché il passaggio al nuovo digitale terrestre non sarà definitivamente completato. Forse alla fine del 2023.

Per concludere, un televisore che oggi riceve senza problemi i canali in Hd, compatibile dunque Mpeg4, non darà problemi per molto tempo, almeno fino al termine di quel passaggio. Il bonus è senz’altro un modo di favorire il cambio dei televisori verso modelli meno energivori e sostenere il loro corretto smaltimento ambientale, ma forse tutta questa fretta non c’è, specialmente in questi ambiti costantemente soggetti a rinvii e slittamenti e in un settore merceologico ricco di offerte e fluttuazioni di prezzo, dove sarà il mercato a proporre soluzioni per ogni tasca.

Nello stesso tempo sarebbe il caso che la comunicazione istituzionale sul tema fosse più chiara, che uno dei due canali 100 o 200 testasse la compatibilità con lo standard dell’alta definizione (Mpeg4), quello di più immediata implementazione, e solo l’altro (in ottica di accesso al bonus più recente, quello da 100 euro) rimanesse dedicato alla codifica Hevc Main10.