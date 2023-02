Swiss riattiva i voli con Shanghai

– Swiss è pronta a tornare in Cina. Dal 3 marzo prossimo la compagnia aerea riattiverà il collegamento con Shanghai, operando un volo settimanale da Zurigo per poi passare a tre frequenze settimanali a partire da aprile. Su questa rotta Swiss impiegherà il Boeing 777-300Er alternandolo con l’ìAirbus A340-300.

Nel periodo in cui la Cina ha introdotto restrizioni di viaggio per l’ingresso nel Paese, il vettore svizzero si è limitato a operare voli cargo. La ripresa dei voli passeggeri con Shanghai riapre una direttrice di grande importanza per il network di Swiss che ha deciso, contestualmente, di aumentare da cinque a sei le frequenze settimanali sulla rotta per Hong Kong, a partire da fine marzo.

Foto: Eduard Marmet