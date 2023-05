Swift X 16 è il nuovo laptop Acer per creator

Acer ha annunciato il laptop Swift X 16 (SFX16-61G), notebook pensato per creator con display OLED 16:10 che supporta il 100% di DCI-P3 e 500 nits di luminosità di picco. Il PC è molto sottile (17,9 millimetri di spessore) e dotato di processore AMD RyzenTM 9 7940H e GPU Nvidia GeForce RTXTM 4050 Laptop. È inoltre dotato di un sistema di raffreddamento TwinAir, di una batteria più capiente e di tutte le porte di connessione principali. Inoltre, monta una fotocamera FHD da 1080p che sfrutta la riduzione del rumore temporale (TNR) di Acer e la sua suite di tecnologie AI per video chiari e nitidi, mentre Acer PurifiedVoice con riduzione del rumore AI assicura che le voci siano udibili in modo chiaro e preciso durante le videochiamate o le registrazioni. È dotato di fino a 16 GB di memoria LPDDR5, fino a 2 TB di memoria PCIe Gen 4 SDD e uno slot MicroSD per aggiungere spazio di archiviazione in fase di salvataggio dei progetti creativi. Gli utenti possono inoltre sfruttare al massimo due porte USB Type-C, HDMI 2.1 e Wi-Fi 6E per la connettività.