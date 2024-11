Swiffer Lavapavimenti Umidi al Limone, 120 Panni – Pulizia Profonda e Igienica per Tutti i Tipi di Pavimenti, Maxi Formato

Price: 15,56 € - 49,00€

(as of Nov 11, 2024 10:50:46 UTC – Details)





Chi dice che Swiffer serve solo per spolverare? Swiffer possiede anche panni lavapavimenti ad alto potere detergente in grado di rimuovere lo sporco dalle superfici e intrappolarlo. Tenete i vostri pavimenti puliti e profumati con una soluzione di pulizia unica, in grado di rimuovere le macchie difficili e lo sporco dai pavimenti, intrappolandoli all’interno del panno, rendendo più semplice la pulizia di piastrelle e linoleum. Per rimuovere le macchie più ostinate, basta capovolgere la testa della scopa e passare sulla macchia con l’apposita striscia verde. Grazie allo spessore ridotto della scopa, riuscirai a raggiungere gli angoli più difficili, dove non arriveresti mai con altri prodotti per la pulizia dei pavimenti (sotto il divano, il letto, il frigorifero, la lavastoviglie…) Sì, il tuo Swiffer Lavapavimenti ora ha 2 accessori in 1: usalo con un panno asciutto per catturare la polvere e uno umido per lavare i pavimenti! Può essere utilizzato tranquillamente anche su pavimenti in legno. Non usare i panni Swiffer Lavapavimenti su pavimenti non finiti, oleati, assi di legno incerate, piastrelle non sigillate o moquette.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 49 x 29 x 17 cm; 8,48 kg

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0BGJ4PDTH

Numero modello articolo ‏ : ‎ 8006540722718

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

EFFICACIA: il panno lavapavimenti Swiffer è ottimo per una pulizia facile e veloce grazie ai suoi panni umidificati che con l’aggiunta detergenti catturano e intrappolano lo sporco

PULIZIA RAPIDA CON MASSIMI RISULTATI: La pulizia che desideri nel tempo che hai a disposizione efficace per la maggior parte delle superfici. Non lasica alcun residuo

CONFEZIONE: 120 ricambi di panni umidi lavapavimenti al profumo di limone (scopa venduta separatamente)

CONSIGLI D’USO: ripegare all’interno i lembi dei bordi del panno Swiffer premendo gli anogli della scopa sui perni in gomma, passare per pulire il paviemnto, dopo l’uso rimuovere il panno e smaltirlo adeguatamente

PUNTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE: la Scopa Swiffer grazie alla sua testa che ruota a 360° riesce ad arrivare nei punti più difficili da raggiungere come I punti sotto il letto, il divano o la credenza

Ottimo per pavimenti in vinile, in ceramica e in legno