La protagonista di questa storia è una gattina di nome Sweetie. Piccola ed indifesa, si è seduta fuori le residenze degli abitanti, in attesa che la notassero.

Era pelle ed ossa ed aveva una grave infezione agli occhi. Quando gli abitanti del posto l’hanno notata, commossi dalla sua situazione, hanno deciso di prendersi cura di lei finché non fosse tornata in salute. O almeno era il piano iniziale.

Per i primi giorni, la piccola Sweetie riusciva a malapena a mangiare. Trascorreva le sue giornate a dormire, perché era troppo debole. Aveva anche un’infezione alla vie respiratorie.

Quando gli abitanti del quartiere hanno capito che le sue condizioni non stavano affatto migliorando, hanno deciso di richiedere l’intervento di un veterinario, occupandosi di coprire tutte le spese mediche. Così, la dolce gattina ha ricevuto le cure di cui aveva bisogno e presto ha iniziato a mostrare i primi miglioramenti.

Non era affatto un animale timido e spaventato, come avevano pensato inizialmente. Una volta tornata in forze, Sweetie ha iniziato a mostrare la sua vivace personalità e a mostrare la sua gratitudine nei confronti di quelle persone amorevoli che le avevano salvato la vita. Ha iniziato a sedersi sulle loro ginocchia in cerca di coccole.

Dopo qualche settimana, la gattina correva nelle case di tutti i vicini. Beh, se il piano originario era quello di nutrirla soltanto per un breve periodo, alla fine quelle amorevoli persone hanno deciso di tenerla per sempre con loro. È diventata la gatta del quartiere.

Ha anche instaurato un bellissimo rapporto con Topolino, un altro gatto di una di quelle famiglia che le ha salvato la vita e regalato una seconda possibilità di essere felice e di sentirsi amata.

Al mondo dovrebbero esistere più persone così, con un cuore grande e incapaci di rimanere indifferenti dinanzi ad un animale in difficoltà.