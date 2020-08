Erano ancora all’università quando ebbero l’idea nel 2014. Tre olandesi poco più che ventenni, Richard Burger, Marc van Pappelendam e Martijn Obers, decisero allora di rendere inutile il possesso di una bicicletta. Swapfiets è un servizio alla Netflix attraverso il quale si può avere una bici pagando un abbonamento mensile: 16 euro per il modello base, 19 per quello con le marce, 65 per l’elettrico. E se dovesse rompersi o gli pneumatici bucarsi, o ancora se il mezzo stesso venisse rubato, entro dodici ore arrivano a ripararlo o sostituirlo.

«Possedere una bicicletta comporta scocciature e costi, dall’acquisto alla manutenzione, senza dimenticare il rischio del furto», racconta da Amsterdam in collegamento video Richard Burger, oggi ventottenne. «Abbiamo pensato fosse venuto il momento di un’alternativa». “Swap” significa “scambiare” in inglese, “fiets” è “bicicletta” in olandese. Quelle della compagnia dei tre ex studenti, ottocento dipendenti, in Europa si stanno diffondendo: 200mila abbonati in 63 città fra Olanda, Germania, Belgio e Danimarca. E dal 17 settembre, salvo imprevisti, arriva a Milano, poi Londra e Parigi.

«A Parigi, la Veligo, ha una proposta simile», commenta Massimo Ciuffini, dall’Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility. «Da noi potrebbe funzionare, specie quando finiranno gli incentivi all’acquisto. Sono tanti i servizi che stanno allargando la proposta dalla singola corsa al noleggio di breve o medio termine, automobili comprese». Quello degli incentivi potrebbe in effetti rallentare Swapfiets. «Ma in Italia, Milano in particolare, il sostegno alla micro mobilità è forte e i chilometri di piste ciclabili sono aumentati durante l’emergenza coronavirus», spiega Burger, convinto che ci sia spazio per tutti in questo settore. I dati in crescita in realtà si registrano da anni, ma è vero che la pandemia li ha moltiplicati. La Deloitte parla di un più 335 per cento del traffico ciclabile a Torino subito dopo la quarantena e di oltre 15mila nuovi monopattini e bici elettriche in sharing fra Milano e Roma.

«Sono numeri comuni a molte città europee», prosegue il cofondatore Swapfiets. «La richiesta di mezzi di trasporto più sostenibili dal punto di vista ambientale e accessibili da quello economico aumenta quasi ovunque. A Berlino stiamo sperimentando i motorini e monopattini elettrici. Nel frattempo, studiamo le mosse future cercando di capire se ha senso aggiungere le automobili elettriche. Faremo però un passo alla volta». Per quanto Swapfiets corra e per ora non abbia nessun concorrente su base internazionale, non vuole inciampare facendo il passo più lungo della gamba. Sarebbe un errore fatale mentre si sta decidendo quali saranno i giganti della nuova mobilità di domani.