Spettacolo

SVR: strategia digitale di successo in Italia

Da stranotizie
DIGITAL DUST si avvia a chiudere l’anno celebrando i risultati della collaborazione annuale con SVR, uno dei brand dermocosmetici più riconosciuti e apprezzati nel panorama italiano. L’agenzia ha guidato le attività digital del marchio attraverso un approccio integrato puntando a rafforzare la brand awareness, stimolare la conversione e costruire un dialogo continuativo e autentico con il pubblico.

L’iniziativa ha generato risultati concreti e superiori alle aspettative, arrivando a raggiungere oltre 20 milioni di impression complessive, contribuendo in modo significativo al rafforzamento del posizionamento di SVR nel mercato dermocosmetico italiano.

Il progetto è stato guidato da un piano pensato per accompagnare il brand lungo tutto l’arco dell’anno, basato su un mix di talent activation, programmi di affiliation, attività di seeding e momenti di digital event. L’obiettivo era garantire una presenza costante e rilevante del marchio, sostenere la crescita della community e valorizzare l’efficacia dermatologica dei trattamenti, creando una narrazione coerente e credibile capace di guidare le persone nella cura quotidiana della pelle, in ogni stagione e fase della vita.

La strategia di talent management ha avuto un ruolo centrale: un gruppo selezionato di creator lifestyle, beauty lover, pharma/skin expert, figure più disruptive e profili medical, ha raccontato il mondo SVR attraverso reel, TikTok e Instagram Stories. I creator hanno affrontato in modo naturale i principali temi legati alla cura della pelle: dalla skincare dedicata ai più piccoli alla necessità di restituire luminosità al viso con l’arrivo della bella stagione, passando per l’importanza della protezione solare e per il supporto alle pelli con imperfezioni.

La sinergia tra prodotti e stagionalità, unita a un approccio trasparente e scientificamente fondato, ha reso la collaborazione tra SVR e Digital Dust un modello di comunicazione efficace. Un anno caratterizzato da continuità, collaborazione e crescita, che conferma l’importanza di un ecosistema digitale capace di creare connessioni reali con la community.

