Dunque non era un “piccolo caso”. La prima visita a Parma di Kyle e Tanner Krause ha avuto un seguito, è stata propedeutica a un evento che può definirsi storico: il Parma calcio è americano.

A distanza di 15 giorni da quanto testimoniato in esclusiva da Repubblica Parma nel servizio pubblicato il 27 agosto, è arrivata l’ufficialità: la quota di maggioranza del club passa alla famiglia di imprenditori Usa innamorati dell’Italia.

Calcio, la tre giorni a Parma degli americani che guardano al club – Foto

La partita societaria si è chiusa nelle ultime ore a Milano. Domenica i Krause sono attesi allo stadio Tardini per Parma-Napoli, prima gara del campionato 2020-2021 e soprattutto avvio di una storia tutta nuova. Una accelerazione decisiva che ha scavalcato la famiglia qatariota Al Mana

Finisce così la stagione trionfale di Nuovo Inizio, i soci parmigiani che hanno raccolto il Parma fallito in serie D per riportarlo in serie A a tempo di record e quindi consegnarlo, dopo due più che onorevoli salvezze, ai milionari a stelle e strisce.

“Forza Parma”: i Krause di nuovo a Parma. Atteso l’annuncio della nuova proprietà in riproduzione….

Gli attuali proprietari manterranno una partecipazione di minoranza per almeno cinque anni. Sulla solidità economica degli acquirenti ci sono pochi dubbi: il Gruppo ha registrato ricavi per 2,8 miliardi di dollari nel 2019 e possiede già la squadra di calcio statunitense Des Moines Menace.

La famiglia dell’Iowa ha costruito la sua fortuna sulla catena di minimarket Kum & Go nel Midwest degli Stati Uniti, che vanta 400 distributori di benzina e snack in 11 Stati, nonché il loro servizio di trasporto di benzina Solar Transport oltre a un significativo portafoglio di proprietà immobiliari. Nella classifica, compilata dalla rivista Forbes, delle migliori aziende statunitensi si è piazzata al 178esimo posto.

Parma americano: i Krause in città – Foto

Alla base il progetto di ringiovanimento della rosa e di contenimento del monte-ingaggi all’insegna di un calcio sostenibile e soprattutto il progetto di riqualificazione dello stadio Tardini proposto da Nuovo Inizio al Comune.

Un elemento non secondario nella trattativa che ha portato al passaggio di proprietà. Ci sarà modo di parlarne, per ora Welcome Krause !

Il comunicato ufficiale del club – Nuovo Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Paolo e Pietro Pizzarotti – e Krause Group – la società attraverso cui la famiglia americana Krause controlla una diversificata serie di business che abbracciano retail, logistica, turismo, vino, real estate, agricoltura e club sportivi – sono felici di annunciare l’avvenuta acquisizione, da parte di Krause Group, della quota di controllo del Parma Calcio 1913.

In particolare Krause Group ha acquisito il 90% di Parma Calcio 1913 srl e il 99% di Progetto Stadio Parma srl, la società SPV creata per la gestione del progetto di ristrutturazione dello stadio Tardini.

A seguito della compravendita perfezionatasi nella mattinata odierna a Milano davanti al Notaio Mario Notari, la proprietà del Parma Calcio 1913 è quindi oggi suddivisa in: 90% Krause Group, 9% Nuovo Inizio e 1% Parma Partecipazioni Calcistiche, la società che riunisce l’azionariato diffuso dei tifosi.

“Una volta riportata in serie A la squadra della nostra città, ripartita dai dilettanti solo 5 anni fa, i soci di Nuovo Inizio avevano assunto l’impegno di identificare un nuovo azionista di maggioranza che avesse solidità, passione e competenze per garantire un futuro sereno al Parma Calcio” dichiara Marco Ferrari, presidente di Nuovo Inizio .

“L’atto stipulato questa mattina conclude questa missione: la passione di Kyle Krause e della sua famiglia per il nostro Paese, il nostro sport e la nostra città li rende le persone più adatte a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Parma. Alla famiglia Krause va il nostro più grande in bocca al lupo, mentre a tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato e supportato nei modi più diversi, va il nostro ringraziamento”

“L’acquisizione del Parma Calcio è la realizzazione di un sogno che avevo da tempo – dichiara Kyle Krause, Presidente e Ceo di Krause Group – Io e tutta la mia famiglia condividiamo un’enorme passione da generazioni per il calcio e per l’Italia, la terra dei nostri avi. Il Parma ha dimostrato in questi anni uno spirito da vero combattente, con la rinascita dalla Serie D che è stata una vera testimonianza di tenacia e determinazione. Una storia che mi ha affascinato. Come futuro Presidente, prometto il massimo impegno per questo club. Sarò onorato di rappresentare questi colori gloriosi e di poter ricoprire un ruolo nella storia centenaria di questa società. Darò il massimo per fare crescere il nostro sport, la nostra squadra e il numero dei nostri sostenitori a Parma, in Italia e nel mondo intero”.

Krause Group L.t.d. è stato assistito nell’operazione da Mark McManigal in qualità di advisor finanziario e dagli avvocati Raffaele Caldarone e Jacopo Arnaboldi (NCTM), in qualità di advisor legali. Nuovo Inizio S.r.l. è stato assistito dal dott. Luigi Capitani (Studio Capitani Picone) e dal prof. avv. Andrea Mora (Mora & Associati), in qualità di advisor finanziari; dagli avvocati Bruno Gattai, Federico Bal e Jacopo Ceccherini (Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners) e dall’avv. Michele Belli (Studio legale Belli), in qualità di advisor legali.





