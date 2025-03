Svolta nella vita della docente di Amici

Raffaella è stata eliminata nel secondo serale di Amici 24, scatenando polemiche tra il pubblico. Tuttavia, il vero protagonista della serata è stato il gossip che ha coinvolto la maestra Alessandra Celentano. Durante la trasmissione Verissimo, sono emerse indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, ma non è stata fornita alcuna smentita. La Celentano aveva già fatto notizia in passato per il suo divorzio da Angelo Trementozzi, esprimendo la sua incredulità per la separazione, avvenuta dopo un matrimonio durato anni.

Recentemente, il clima sembra essere cambiato per lei. Rudy Zerbi, durante Verissimo, ha rivelato che in camerino Alessandra riceve fiori, suscitando interrogativi su un possibile nuovo fidanzato. Le parole di Zerbi, che ha notato un cambiamento nel comportamento della Celentano, suggeriscono che la maestra sia più sorridente e dolce del solito. La Celentano, rispondendo a Zerbi, ha confermato di sentirsi diversa ma ha mantenuto il riserbo su eventuali dettagli della sua vita privata.

Queste affermazioni hanno alimentato le voci su un possibile nuovo amore, contraddicendo le precedenti dichiarazioni della maestra riguardo alla sua decisione di chiudere con gli uomini. La situazione ha catturato l’attenzione degli appassionati di Amici, che sono curiosi di scoprire ulteriori sviluppi sulle vicende sentimentali della Celentano. Anche se il focus della serata era sui talenti in competizione, la vita privata dei giudici rimane di grande interesse, con Alessandra che rappresenta una figura chiave nello spettacolo.