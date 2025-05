Svolta nella terapia dell’emicrania

Dal 23 aprile, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha introdotto importanti novità nella terapia rimborsata per l’emicrania, semplificando l’accesso ai trattamenti innovativi. L’emicrania è una malattia neurologica complessa che influisce pesantemente sulla vita quotidiana dei pazienti. Con il nuovo aggiornamento, i pazienti possono ora utilizzare un’associazione di tossina botulinica e farmaci anti-CGRP, un cambiamento significativo che è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Questo approccio consente trattamenti più mirati soprattutto per quelli con forme gravi e frequenti di emicrania.

Inoltre, il rinnovo del piano terapeutico è stato semplificato, eliminando interruzioni e attese che ritardavano l’accesso a terapie efficaci. Questa riforma assicura continuità nel trattamento e maggiore tranquillità per i pazienti. Le modifiche sono frutto di un dialogo tra istituzioni, medici e associazioni di pazienti come l’AIC e l’Anircef, che hanno lavorato per una gestione più efficiente della malattia, supportata da dati concreti del Registro Italiano dell’Emicrania.

Queste innovazioni non solo migliorano l’accesso alle terapie, ma riconoscono anche l’importanza di trattare l’emicrania come una condizione seria che merita attenzione. L’eliminazione degli ostacoli burocratici e l’offerta di combinazioni terapeutiche più flessibili rappresentano un forte segnale di priorità per la salute neurologica. Questa evoluzione rappresenta un passo avanti per i pazienti e un impegno a migliorare costantemente la gestione delle malattie croniche.