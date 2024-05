Svolta nel caso nel caso di Siu, l’influencer ricoverata in condizioni disperate, il marito rompe il silenzio: le prime dichiarazioni rilasciate

Nuova svolta per quanto riguarda il caso dell’influencer di Biella Soukraina El Basri, a tutti nota come Siu. La donna è stata ricoverata in ospedale a seguito di una grande ferita al petto che in qualche modo incastrerebbe il marito.

Siu

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

L’influencer Siu viene ricoverata per una vasta ferita al petto

Diversi giorni fa l’influencer marocchina Siu è stata ricoverata in ospedale a seguito della comparsa di una grandissima ferita nella zona del petto. Fin dai primi minuti le dinamiche presentate dalla donna hanno fatto sì che le forze dell’ordine concentrassero le loro attenzioni sul marito della stessa, Jonathan Maldonato.

Siu

L’uomo, che oggi ha 36 anni, è sposato con la ragazza dal 2018 e insieme hanno due figlie. Ad alimentare i dubbi degli inquirenti anche il fatto che lo stesso fornirà delle spiegazioni diverse con il passare dei giorni. L’uomo ha infatti parlato di un incidente domestico per poi, invece, fare riferimento a degli atti di autolesionismo che lo compagna avrebbe messo in atto più volte.

Jonathan ha fatto passare il gesto della donna come un tentativo di suicidio a seguito di alcune dinamiche familiari che l’avrebbero resa molto triste, come ad esempio la morte del fratello. L’uomo ha quindi raccontato come lei abbia deciso di ferirsi e di come lui sia intervenuto subito per tentare di salvarle la vita.

L’interrogatorio al marito dell’influencer

Siu

A seguito delle discrepanze emerse nel corso dell’interrogatorio, Jonathan Maldonato è stato posto sotto interrogatorio dalle forze dell’ordine. L’uomo ha quindi raccontato come il giorno dell’incidente Siu fosse particolarmente nervosa, tanto da avergli dato uno schiaffo senza alcun tipo di ragione.

La ragazza era arrabbiata perché non trovava il gatto e allo stesso tempo era infastidita dal fatto che l’uomo fosse sempre connesso ai social. Maldonato ha poi raccontato di come la moglie lo avesse colpito con dei vari flaconi, ragione per la quale avrebbe deciso di portare le bambine in camera. Questo per non farle assistere a queste scene di violenza.

Mentre era nella stanza con le più piccole ha però sentito un rumore forte arrivare dalla cucina. È così che ha trovato la moglie mentre brandiva un misterioso oggetto all’altezza del petto, dal quale poi ha iniziato a sgorgare il sangue.

Siu e Jonathan

Maldonato ha contattato subito i soccorsi e si è poi accorto della presenza di alcune forbici per terra. Questa è l’ultima versione fornita dal Maldonato, anche se non si tratterebbe delle prime anomalie manifestate all’interno di questa coppia. Si parla infatti di comportamenti autolesionistici che la donna avrebbe già messo in atto in passato e di vari tradimenti che la stessa avrebbe perpetrato nei suoi confronti.

C’è invece chi sostiene come fosse proprio l’uomo a tarpare le ali all’influencer, vietandole di fare molte cose che lei invece avrebbe voluto fare. Per fortuna ieri pomeriggio Siu è finalmente uscita dal coma, ma è ancora presto per parlare delle sue attuali condizioni mediche.