Siamo nel mezzo di una svolta. Dopo anni di “innovazione a costo zero”, fatta per lo più di proclami e decreti poco applicati, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha messo davvero al centro la trasformazione digitale, destinando oltre il 27% delle risorse per interventi di digitalizzazione che spaziano dalla dematerializzazione ai servizi online, dalla connettività al cloud, dalla cybersicurezza alle competenze digitali.

ITW

Viene così meno uno dei principali alibi che, negli ultimi vent’anni, è stato utilizzato per rallentare ogni tentativo di innovazione del settore pubblico. Ma bisogna fare attenzione a non pensare che lo stanziamento di fondi così ingenti sia di per se sufficiente a raggiungere l’obiettivo di una pubblica amministrazione moderna, capace di garantire l’effettività dei diritti digitali e pronta ad affrontare le sfide, sociali e tecnologiche, del presente e del futuro. Come più volte ricordato dal presidente del Consiglio Draghi e dal ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao, la vera sfida è quella dell’attuazione del PNRR.

Italian Tech Week 2021, il ministro Vittorio Colao: “Dal 5G alla PA, il piano per rilanciare l’Italia”



Alcuni decenni fa Italo Calvino ha tracciato una rotta fondamentale per la scrittura con le sue “lezioni americane”. Sono sei nitidi principi che, oggi, possono rappresentare una traccia utile per la piena realizzazione della svolta digitale di cui ha bisogno il Paese, magari imparando dagli errori commessi nel passato.

Leggerezza

“La mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso”.

La digitalizzazione della PA non può avvenire senza un ripensamento (il termine “riforma” è ormai abusato) dei suoi meccanismi di funzionamento. Non è possibile innovare senza concepire un’amministrazione nuova che – a partire dalle regole che la governano – sia semplice ed efficace proprio perché, finalmente, “leggera” e libera da adempimenti e passaggi inutili e formalistici. È un tema di regole, ma soprattutto legato all’affermazione di una nuova cultura amministrativa.

Rapidità

“La rapidità dello stile e del pensiero vuol dire soprattutto agilità, mobilità, disinvoltura”.

I processi di semplificazione devono rendere l’attività delle amministrazioni finalmente coerenti con le esigenze della società. Ma la rapidità deve contraddistinguere la stessa attuazione del PNRR, consentendo ad esempio di affrontare in modo efficace le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi informatici. Le lungaggini delle procedure di appalto italiane sono note e gli interventi di semplificazione non hanno portato gli effetti sperati. Il rischio è evidente: la lentezza di processi e contratti potrebbe compromettere l’attuazione del Piano.

Esattezza

“Lo stesso fastidio intollerabile che provo io ogni volta che noto come sempre più spesso la parola diventa trama tra cui nascondere e nascondersi, ammaliante cullare o ancor peggio infinito sproloquio”.

La digitalizzazione di procedure e servizi non deve limitarsi alla facciata, ma deve mettere sempre al centro le esigenze degli utenti.

Visibilità

“La scrittura, la resa verbale, assume sempre più importanza; direi che dal momento in cui comincio a mettere nero su bianco, è la parola scritta che conta”.

Il processo di attuazione e rendicontazione delle azioni previste dal Piano dovrebbe essere gestito in modo trasparente, mettendo a disposizione – in modo tempestivo – tutti i dati aperti che consentano il monitoraggio civico e la collaborazione.

Molteplicità

“Anche se il disegno generale è stato minuziosamente progettato, ciò che conta non è il suo chiudersi in una figura armoniosa, ma è la forza centrifuga che da esso si sprigiona, la pluralità dei linguaggi come garanzia d’una verità non parziale”.

L’Italia digitale è a macchia di leopardo, con poche vere eccellenze e la gran parte delle amministrazioni in ritardo.

Concretezza

“Un inizio è degno di questo nome quando avvia una selezione in grado di condurre a una conclusione coerente”.

L’attuazione del PNRR dovrà comportare il raggiungimento di obiettivi chiari. Il PNRR avrà fallito se non riuscirà a realizzare la riduzione dei costi di funzionamento della macchina pubblica, l’incremento di efficacia amministrativa, il miglioramento della qualità della vita delle persone e la competitività del Paese. Per farlo non bastano le norme ma servono competenze digitali e manageriali di tutti coloro che sono chiamati alla sua concreta attuazione.