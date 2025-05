Svolta clamorosa: Enrico Astero indagato per omicidio Murgia

A 30 anni dalla morte di Manuela Murgia, la Procura di Cagliari ha iscritto nel registro degli indagati l’ex fidanzato Enrico Astero, attualmente 54enne, con l’accusa di omicidio volontario. Questo sviluppo segna una svolta significativa in un caso per il quale la famiglia di Manuela ha sempre cercato verità e giustizia.

L’avviso di garanzia è stato notificato dal pubblico ministero Guido Pani, e il 4 giugno sono previsti accertamenti tecnici sugli indumenti di Manuela, rinvenuti recentemente all’Istituto di Medicina Legale di Cagliari. La famiglia ha nominato il genetista Emiliano Giardina, noto per il suo lavoro in celebri casi di cronaca nera, come suo consulente.

Il corpo di Manuela fu scoperto il 5 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu a Cagliari, dopo che si erano perse le sue tracce il giorno precedente. Sebbene inizialmente il caso fosse stato archiviato come suicidio, la famiglia ha sempre sostenuto che ci fossero segni di violenza, come le scarpe pulite e le lesioni sul corpo, oltre all’assenza di segni compatibili con una caduta.

Negli anni sono emersi dettagli inquietanti: Manuela riceveva telefonate che la inquietavano e il 4 febbraio era stata vista entrare in un’auto blu. Gli indumenti trovati il 1° aprile 2025 potrebbero fornire nuove prove, riaprendo un caso rimasto irrisolto per decenni. La famiglia ha intensificato gli sforzi per mantenere viva l’attenzione sul caso attraverso apparizioni pubbliche e iniziative sui social media.

Fonte: www.virgilio.it