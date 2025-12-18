13 C
Svolta biotecnologica in Giappone

Da stranotizie
Il panorama della medicina rigenerativa ha vissuto una giornata storica a Tokyo, grazie alla presentazione dei risultati definitivi su una nuova piattaforma di terapia cellulare autologa. Il successo della sperimentazione, che ha visto il coinvolgimento delle principali autorità regolatorie giapponesi, si concentra sull’utilizzo di cellule staminali prelevate direttamente dal paziente, minimizzando i rischi di rigetto e potenziando la capacità di riparazione dei tessuti cardiaci e nervosi.

I dati clinici mostrano un miglioramento senza precedenti nella qualità della vita dei pazienti affetti da patologie croniche, con una riduzione drastica della fibrosi tissutale. Questa innovazione non si limita a trattare i sintomi, ma mira a ripristinare la funzionalità degli organi danneggiati, segnando il passaggio definitivo dalla medicina palliativa a quella riparativa. Grazie a un protocollo di somministrazione minimamente invasivo, Tokyo si conferma l’hub mondiale per le biotecnologie avanzate, aprendo la strada a una distribuzione globale di queste cure.

