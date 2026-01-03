13.2 C
Svizzera: UDC non punta a terzo seggio

Da stranotizie
Il responsabile della campagna elettorale dell’UDC, Manuel Strupler, ha affermato che il partito non punta a un terzo seggio in Consiglio federale in vista delle elezioni federali. Secondo Strupler, il partito intende crescere in termini di consensi, ma non ha indicato una percentuale precisa.

Nonostante ciò, ha precisato che un seggio supplementare in Consiglio federale non è in discussione, indipendentemente dal risultato. Il partito è fedele all’attuale formula magica, che prevede la rappresentanza dei quattro partiti con il maggior numero di elettori.

La formula magica esiste dal 1959 e attualmente prevede che UDC, PS e PLR dispongano ciascuno di due poltrone, mentre il Centro ne conta una. Negli ultimi anni si è discusso se la formula magica rispecchi ancora fedelmente i rapporti di forza elettorali, ma finora è stata mantenuta. Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto Sotomo, l’UDC avrebbe raggiunto il 30,4% dei voti se le elezioni si fossero svolte lo scorso autunno, con un aumento di 2,5 punti percentuali. Anche il PS e i Verdi figurerebbero tra i vincitori. La ripartizione dei seggi in Consiglio federale si fonda sulla cosiddetta formula magica, introdotta nel 1959, che dal 1943 prevede la rappresentanza dei quattro partiti con il maggior numero di elettori.

