Svizzera: tagli ai fondi per l'e-ID

Svizzera: tagli ai fondi per l’e-ID

Il Consiglio nazionale ha comunicato che il bilancio prevede un taglio di 1,7 milioni alle spese per il personale dell’Ufficio federale di giustizia. Tuttavia, questo taglio potrebbe avere conseguenze più ampie, poiché i fondi sono necessari per l’implementazione dell’e-ID, approvata di recente a stretta maggioranza dal popolo. Se i fondi non saranno disponibili, potrebbero verificarsi ritardi nella produzione dell’e-ID, che è prevista per l’autunno 2026. L’Ufficio federale di giustizia ha segnalato ai politici la possibilità di ritardi in caso di mancanza di fondi. La parlamentare Sarah Wyss ha confermato la possibilità di ritardi a causa del taglio dei fondi, sottolineando che i soldi sono necessari per l’implementazione dell’e-ID. Nonostante ciò, entrambe le Camere del Parlamento hanno deciso di tagliare i fondi, e alcuni politici non erano a conoscenza dell’impatto della loro decisione sull’introduzione dell’e-ID. Il politico Jakob Stark ha affermato che non tutti avevano compreso appieno la portata della loro decisione e che l’introduzione dell’e-ID potrebbe essere rallentata a causa del taglio dei fondi.

