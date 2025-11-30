12.5 C
Svizzera respinge iniziativa tasse successione

L’iniziativa sulle tasse di successione è stata respinta dal 79% delle persone che hanno votato. Le proiezioni di gfs.bern realizzate per conto della SSR lo indicano chiaramente.

L’iniziativa è stata bocciata in modo netto in tutta la Svizzera, senza eccezioni cantonali. Il rifiuto più contenuto arriva da Basilea Città, dove il 67,1% dei votanti ha detto “no”. I cantoni romandi di Ginevra, Vaud e Giura hanno mostrato percentuali leggermente più basse rispetto al resto del Paese, con rispettivamente il 68,6%, il 70,5% e il 71,4% di voti contrari.

Il fronte del “no” si rafforza ulteriormente salendo lungo la Romandia e raggiunge il 74% a Neuchâtel, mentre nella Svizzera tedesca Zurigo registra un rifiuto del 74,6%. Il voto diventa ancora più severo a Friburgo, con il 76,5%, e supera il 79% in Ticino. In Svizzera tedesca le percentuali raggiungono livelli impressionanti, con Lucerna che respinge il testo con l’82,6%, seguita dai Grigioni con l’83,9%. In Argovia, il “no” tocca l’85,7%, mentre a San Gallo sale al 86,5%. Il primato del rifiuto spetta a Svitto, dove il 91% degli elettori ha votato contro.

Sono arrivati anche i primi risultati definitivi, con Glarona che respinge l’iniziativa con l’85,3% dei voti contrari, e Nidvaldo con l’89,3%. Un solo comune, Untereggen, dice sì per il momento, con il 70,3% dei voti. L’iniziativa popolare proponeva un’imposizione del 50% sulle successioni e sulle donazioni superiori a 50 milioni di franchi, con il gettito da impiegare unicamente per contrastare la crisi climatica. L’iniziativa chiedeva inoltre che successioni e donazioni fossero tassate a partire dal giorno della votazione, con effetto retroattivo.

