Svizzera: proposte di risparmi federali

La Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati intende ridurre il bilancio federale di 1,79 miliardi di franchi. Il Consiglio federale, invece, ha l’obiettivo di risparmiare complessivamente 2,396 miliardi di franchi. Per gli anni successivi, la Commissione propone di ridurre il progetto governativo e di rinunciare a un quinto del volume di risparmi, che ammonta a 2,35 e 2,48 miliardi.

La senatrice Johanna Gapany ha sottolineato la complessità dell’argomento, che comprende circa 60 misure, e l’impatto su numerosi attori. Ha dichiarato di aver vagliato attentamente le possibilità di adeguamenti e di aver trovato un piano che consente di avere prevedibilità e anticipazione a livello finanziario. Secondo la senatrice, non si tratta di tagliare in un settore perché è meno importante, ma di trovare una stabilità.