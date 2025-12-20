10.3 C
Svizzera: pagamenti istantanei con tecnologia blockchain

Svizzera: pagamenti istantanei con tecnologia blockchain

Un gruppo di istituti di credito svizzeri ha concluso con successo un progetto pilota promosso da AMINA Bank per il trasferimento di denaro su un registro distribuito di Google e integrato con le infrastrutture bancarie tradizionali. Il progetto ha dimostrato la possibilità di eseguire pagamenti in modo rapido e sicuro, grazie all’integrazione con le infrastrutture bancarie esistenti.
In futuro i pagamenti potranno essere regolati quasi in tempo reale, 24 ore su 24.

