Svizzera: opportunità per l’internazionalizzazione italiana

La Svizzera si presenta come un’opzione strategica per l’internazionalizzazione delle imprese italiane nel settore del manufacturing e dell’automazione industriale. Il paese offre una valuta stabile, un’inflazione contenuta e forti legami commerciali con economie chiave come Europa, India e Cina. Dispone anche di un ecosistema innovativo che include centri di ricerca di alto profilo, come il CERN e il Politecnico di Zurigo, e grandi aziende nel settore farmaceutico e tecnologico.

Lo Swiss Business Hub Italy, parte del consolato svizzero a Milano, promuove gli investimenti tra Svizzera e Italia, organizzando eventi come Sps Parma 2025, dedicato all’automazione e alla digitalizzazione industriale. La Svizzera offre un contesto imprenditoriale favorevole, con tassi di crescita economica solidi e un ambiente informale che favorisce l’innovazione.

Il paese è sede di multinazionali tecnologiche di rilievo, fra cui Google e Hewlett Packard, e ha un mercato promettente per il Made in Italy, che rappresenta uno dei principali canali di interscambio. Inoltre, la Svizzera ha una posizione vantaggiosa in termini di fiscalità, con una corporate tax media del 14% e numerosi accordi di libero scambio che riducono i dazi sui prodotti.

L’area è un centro di eccellenza nell’innovazione, supportata da istituti di ricerca che coprono vari ambiti, dalla robotica alle tecnologie emergenti come i droni. Il Swiss Business Hub Italy offre consulenza per le aziende che desiderano espandersi, facilitando l’accesso a partner strategici e monitorando opportunità di investimento.