Svizzera non più sicura per i britannici

Il Foreign Office britannico ha inasprito le raccomandazioni di viaggio per la Svizzera a causa dell’aumento delle segnalazioni di piccoli furti, in particolare all’aeroporto di Ginevra e sui treni. La Svizzera non è più considerata completamente sicura dai britannici.
Il Ministero degli Esteri britannico avverte di un incremento dei furti negli spazi pubblici e raccomanda ai viaggiatori di tenere sempre sotto controllo bagagli ed effetti personali. La Svizzera resta un Paese caratterizzato da un basso tasso di criminalità violenta, ma si è registrato un aumento dei reati minori.
La misura rientra in una revisione complessiva che riguarda l’intero spazio Schengen e altre nazioni europee, tra cui Germania, Italia e Portogallo. Il Regno Unito richiama l’attenzione su un contesto globale segnato da tensioni sul piano della sicurezza e invita i viaggiatori a mantenere un elevato livello di vigilanza.
Oltre ai reati contro il patrimonio, il Foreign Office segnala anche altri aspetti, come le pene severe per i reati legati alla droga e i rischi della montagna. Ai viaggiatori viene raccomandato di pianificare con attenzione le escursioni e di valutare i rischi in modo realistico. Inoltre, viene richiamata l’attenzione su alcune particolarità cantonali, tra cui il divieto di dissimulazione del volto in vigore in alcune regioni della Svizzera.
Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?🔗 Scopri le offerte Weekendesk