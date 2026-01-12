Svizzera non più sicura per i britannici

Il Foreign Office britannico ha inasprito le raccomandazioni di viaggio per la Svizzera a causa dell’aumento delle segnalazioni di piccoli furti, in particolare all’aeroporto di Ginevra e sui treni. La Svizzera non è più considerata completamente sicura dai britannici.

Il Ministero degli Esteri britannico avverte di un incremento dei furti negli spazi pubblici e raccomanda ai viaggiatori di tenere sempre sotto controllo bagagli ed effetti personali. La Svizzera resta un Paese caratterizzato da un basso tasso di criminalità violenta, ma si è registrato un aumento dei reati minori.

La misura rientra in una revisione complessiva che riguarda l’intero spazio Schengen e altre nazioni europee, tra cui Germania, Italia e Portogallo. Il Regno Unito richiama l’attenzione su un contesto globale segnato da tensioni sul piano della sicurezza e invita i viaggiatori a mantenere un elevato livello di vigilanza.

Oltre ai reati contro il patrimonio, il Foreign Office segnala anche altri aspetti, come le pene severe per i reati legati alla droga e i rischi della montagna. Ai viaggiatori viene raccomandato di pianificare con attenzione le escursioni e di valutare i rischi in modo realistico. Inoltre, viene richiamata l’attenzione su alcune particolarità cantonali, tra cui il divieto di dissimulazione del volto in vigore in alcune regioni della Svizzera.