8.4 C
Roma
domenica – 25 Gennaio 2026
Attualità

Svitolina sconfigge Andreeva all’Australian Open

Da stranotizie
Svitolina sconfigge Andreeva all’Australian Open

La giornata al femminile dell’Australian Open si è chiusa con una grossa sorpresa, grazie al successo della testa di serie n. 12, Elina Svitolina, che ha sconfitto la n. 8, Mirra Andreeva, con il punteggio di 6-2 6-4. La 18enne russa non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis e si è innervosita in modo evidente, arrivando sull’orlo delle lacrime.

La moglie di Gael Monfils era sugli spalti a tifare per l’ucraina, che ne ha approfittato per approdare tra le migliori a otto a Melbourne. Svitolina affronterà martedì 27 gennaio Coco Gauff. Come accade da ormai quattro anni nel circuito WTA a causa del conflitto russo-ucraino, le tenniste ucraine non stringono la mano di quelle russe a fine partita e anche questo match non fa eccezione.

I risultati degli ottavi di finale del singolare femminile includono: Sabalenka che ha battuto Mboko 6-1 7-6, Jovic che ha battuto Putintseva 6-0 6-1, Gauff che ha battuto Muchova 6-1 3-6 6-3 e Svitolina che ha battuto M. Andreeva 6-2 6-4.

Articolo precedente
Santos Tour Down Under vinta da Jay Vine
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.