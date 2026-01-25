Svitolina sconfigge Andreeva all’Australian Open

La giornata al femminile dell’Australian Open si è chiusa con una grossa sorpresa, grazie al successo della testa di serie n. 12, Elina Svitolina, che ha sconfitto la n. 8, Mirra Andreeva, con il punteggio di 6-2 6-4. La 18enne russa non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis e si è innervosita in modo evidente, arrivando sull’orlo delle lacrime.

La moglie di Gael Monfils era sugli spalti a tifare per l’ucraina, che ne ha approfittato per approdare tra le migliori a otto a Melbourne. Svitolina affronterà martedì 27 gennaio Coco Gauff. Come accade da ormai quattro anni nel circuito WTA a causa del conflitto russo-ucraino, le tenniste ucraine non stringono la mano di quelle russe a fine partita e anche questo match non fa eccezione.

I risultati degli ottavi di finale del singolare femminile includono: Sabalenka che ha battuto Mboko 6-1 7-6, Jovic che ha battuto Putintseva 6-0 6-1, Gauff che ha battuto Muchova 6-1 3-6 6-3 e Svitolina che ha battuto M. Andreeva 6-2 6-4.