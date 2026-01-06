Svincolo A1, Italia in attesa di tempi certi

La sindaca Sereni ha lanciato un appello al governo per sbloccare la realizzazione del nuovo svincolo dell’A1, considerata un’infrastruttura delicata e necessaria. Anche la deputata Simona Bonafé ha presentato un’interrogazione per capire quali passi sono ancora necessari per ottenere l’autorizzazione da parte del ministero dei Trasporti.

La deputata Bonafé ha affermato che la vicenda è stata seguita da tempo e che l’infrastruttura è fondamentale per il territorio, soprattutto in considerazione della crisi del comparto moda e della necessità di aumentare la competitività. Ha chiesto al ministero di chiarire quali interventi sono necessari per garantire tempi certi e definitivi per la conclusione dell’iter autorizzativo e per assicurare la copertura finanziaria dell’opera.

Il progetto definitivo dell’opera è stato completato da anni, ma i ritardi hanno determinato lo slittamento delle tempistiche originariamente previste. La Conferenza dei servizi è stata avviata a novembre 2024 e formalmente convocata a inizio 2025, ma il progetto esecutivo è ancora in fase di predisposizione. La sindaca Sereni ha affermato che il progetto è essenziale per il territorio e che la situazione è assurda, considerando che sono stati già scelti addirittura i colori dei lampioni. Si attende un cenno da Roma per sbloccare l’intervento.