Sviluppatore

Offerta di Lavoro: Junior Developer

Siamo alla ricerca di un Junior Developer da inserire nel nostro team dei “Servizi ICT”. Il candidato selezionato avrà l’opportunità di svolgere un ruolo chiave nello sviluppo, testing e debugging di applicazioni e componenti software.

Requisiti:

Laurea o diploma in Informatica, Ingegneria Informatica o campi affini.

Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (es. Java, C#, JavaScript).

Capacità di lavorare in team e buona attitudine al problem solving.

Familiarità con strumenti di versioning e metodologie Agile.

Candidati ora per unirti a un ambiente stimolante e in continua evoluzione! Non perdere l’occasione di crescere professionalmente in un’azienda all’avanguardia nel settore ICT.