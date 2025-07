Offerta di Lavoro: Sviluppatore Web

Posizione: Sviluppatore Web

Azienda: Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG)

Descrizione:

Group S.p.A., leader nella selezione e formazione di profili IT, è alla ricerca di un talentuoso Sviluppatore Web per un’importante opportunità nel mercato italiano. Il candidato ideale sarà responsabile dello sviluppo di applicazioni web innovative, collaborando con team multidisciplinari per contribuire alla realizzazione di progetti di alta qualità.

Requisiti Principali:

Competenza in linguaggi di programmazione come HTML, CSS, JavaScript e PHP.

Esperienza con framework moderni (ad es. React, Angular, Vue.js).

Conoscenza dei database relazionali (ad es. MySQL, PostgreSQL).

Capacità di lavorare in team e di gestire progetti in modo autonomo.

Buona conoscenza della lingua inglese.

Se sei appassionato di tecnologia e desideri contribuire a progetti stimolanti, non perdere questa occasione. Candidati ora per far parte della nostra squadra e intraprendere un percorso di crescita professionale!

Invitiamo tutti gli interessati a inviare il proprio CV a [[email protected]].