Sviluppatore Software Senior a Milano con possibilità di crescita professionale

Posizione lavorativa: Sviluppatore Software Senior / Middle – Analista

Azienda: PLANSTUDIO SRL

Descrizione lavoro: Sviluppatore Software Senior / Middle – Analista Planstudio è una software house specializzata in soluzioni CAD/CAM…/PDM per i settori Nautico, Navale e Arredi di Lusso. Con il nostro software di punta Progenio MAXX, sviluppato su base…

Località: Ardea, Roma

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:00:31 GMT


