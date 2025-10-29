Sviluppatore Software C# e C++/C a Milano – Entra in un Team Innovativo

Titolo lavoro: Sviluppatore software C#, C++/C



Azienda: HiFuture S.r.l. – Teoresi Group



Descrizione lavoro:

L’azienda cerca uno/a sviluppatore software esperto in C# e C++/C, che sarà responsabile dello sviluppo di firmware e software per sistemi embedded. Il candidato ideale dovrà avere competenze solide nella programmazione e nell’implementazione di soluzioni tecniche, contribuendo attivamente ai progetti interni. Tra i requisiti richiesti ci sono una comprovata esperienza nel settore e abilità nella risoluzione di problemi complessi. I vantaggi includono un ambiente di lavoro innovativo e opportunità di crescita professionale.



Località: Cologno Monzese, Milano



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:31:48 GMT

