Sviluppatore Software C# e C++/C a Milano – Entra in un Team Innovativo

Titolo lavoro: Sviluppatore software C#, C++/C
Azienda: HiFuture S.r.l. – Teoresi Group
Descrizione lavoro:
L’azienda cerca uno/a sviluppatore software esperto in C# e C++/C, che sarà responsabile dello sviluppo di firmware e software per sistemi embedded. Il candidato ideale dovrà avere competenze solide nella programmazione e nell’implementazione di soluzioni tecniche, contribuendo attivamente ai progetti interni. Tra i requisiti richiesti ci sono una comprovata esperienza nel settore e abilità nella risoluzione di problemi complessi. I vantaggi includono un ambiente di lavoro innovativo e opportunità di crescita professionale.
Località: Cologno Monzese, Milano
Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:31:48 GMT
