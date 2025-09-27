Sviluppatore Software C/C++

Teoresi S.p.A.

Con oltre 35 anni di storia e 8 società in Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera, Teoresi conta più di 1200 risorse e ha effettuato 4 acquisizioni nell’ultimo anno. Siamo il partner scelto per un’unica soluzione.

Posizione: C/C++ Software Developer

Per ampliamento del nostro Team nel settore Energy e Power Utilities, cerchiamo un/una candidato/a con le seguenti caratteristiche:

Requisiti

Laurea in Ingegneria Elettronica/Informatica

Esperienza nel software dei sistemi di pagamento

Responsabilità

Integrazione di nuove soluzioni di pagamento

Risoluzione di problemi relativi alle soluzioni di pagamento

Scrittura di test per mantenere la qualità del codice

Ottimizzazione delle applicazioni per prestazioni e scalabilità

Skill Tecniche

Ottima conoscenza di C e C++

Esperienza con Database SQL/MySQL

Conoscenza dei protocolli di rete TCP/IP e UDP

Esperienza con REST API, ZMQ e/o MQTT

Esperienza in ambienti embedded o dispositivi elettronici

Competenze Personali

Attitudine al lavoro in team

Doti relazionali

Capacità di problem solving

Ottima conoscenza dell’inglese

Condizioni di lavoro

Lavoro da remoto con presenza saltuaria a Bolzano (TN)

Contratto full time a tempo indeterminato (CCNL Metalmeccanico)

Modalità di lavoro flessibile

Ticket Restaurant del valore di €8

Assicurazione Sanitaria e Welfare secondo CCNL

Perché scegliere Teoresi?

Teoresi è un gruppo internazionale che promuove innovazione e aggiornamento tecnologico. Siamo impegnati nella sostenibilità ambientale e valorizziamo le persone. Offriamo opportunità di incontro e scambio culturale.

