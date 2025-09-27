Sviluppatore Software C/C++

Teoresi S.p.A.
Con oltre 35 anni di storia e 8 società in Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera, Teoresi conta più di 1200 risorse e ha effettuato 4 acquisizioni nell’ultimo anno. Siamo il partner scelto per un’unica soluzione.
Posizione: C/C++ Software Developer
Per ampliamento del nostro Team nel settore Energy e Power Utilities, cerchiamo un/una candidato/a con le seguenti caratteristiche:
Requisiti
- Laurea in Ingegneria Elettronica/Informatica
- Esperienza nel software dei sistemi di pagamento
Responsabilità
- Integrazione di nuove soluzioni di pagamento
- Risoluzione di problemi relativi alle soluzioni di pagamento
- Scrittura di test per mantenere la qualità del codice
- Ottimizzazione delle applicazioni per prestazioni e scalabilità
Skill Tecniche
- Ottima conoscenza di C e C++
- Esperienza con Database SQL/MySQL
- Conoscenza dei protocolli di rete TCP/IP e UDP
- Esperienza con REST API, ZMQ e/o MQTT
- Esperienza in ambienti embedded o dispositivi elettronici
Competenze Personali
- Attitudine al lavoro in team
- Doti relazionali
- Capacità di problem solving
- Ottima conoscenza dell’inglese
Condizioni di lavoro
- Lavoro da remoto con presenza saltuaria a Bolzano (TN)
- Contratto full time a tempo indeterminato (CCNL Metalmeccanico)
- Modalità di lavoro flessibile
- Ticket Restaurant del valore di €8
- Assicurazione Sanitaria e Welfare secondo CCNL
Perché scegliere Teoresi?
Teoresi è un gruppo internazionale che promuove innovazione e aggiornamento tecnologico. Siamo impegnati nella sostenibilità ambientale e valorizziamo le persone. Offriamo opportunità di incontro e scambio culturale.
Invito all’azione
Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura e scopri di più su di noi!
