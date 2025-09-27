Sviluppatore Software C/C++

26.3 C
Teoresi S.p.A.
Con oltre 35 anni di storia e 8 società in Italia, Stati Uniti, Germania e Svizzera, Teoresi conta più di 1200 risorse e ha effettuato 4 acquisizioni nell’ultimo anno. Siamo il partner scelto per un’unica soluzione.

Posizione: C/C++ Software Developer
Per ampliamento del nostro Team nel settore Energy e Power Utilities, cerchiamo un/una candidato/a con le seguenti caratteristiche:

Requisiti

  • Laurea in Ingegneria Elettronica/Informatica
  • Esperienza nel software dei sistemi di pagamento

Responsabilità

  • Integrazione di nuove soluzioni di pagamento
  • Risoluzione di problemi relativi alle soluzioni di pagamento
  • Scrittura di test per mantenere la qualità del codice
  • Ottimizzazione delle applicazioni per prestazioni e scalabilità

Skill Tecniche

  • Ottima conoscenza di C e C++
  • Esperienza con Database SQL/MySQL
  • Conoscenza dei protocolli di rete TCP/IP e UDP
  • Esperienza con REST API, ZMQ e/o MQTT
  • Esperienza in ambienti embedded o dispositivi elettronici

Competenze Personali

  • Attitudine al lavoro in team
  • Doti relazionali
  • Capacità di problem solving
  • Ottima conoscenza dell’inglese

Condizioni di lavoro

  • Lavoro da remoto con presenza saltuaria a Bolzano (TN)
  • Contratto full time a tempo indeterminato (CCNL Metalmeccanico)
  • Modalità di lavoro flessibile
  • Ticket Restaurant del valore di €8
  • Assicurazione Sanitaria e Welfare secondo CCNL

Perché scegliere Teoresi?
Teoresi è un gruppo internazionale che promuove innovazione e aggiornamento tecnologico. Siamo impegnati nella sostenibilità ambientale e valorizziamo le persone. Offriamo opportunità di incontro e scambio culturale.

Invito all’azione
Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura e scopri di più su di noi!


