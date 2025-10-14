16.9 C
Sviluppatore Software a Milano: Unisciti a un Team Innovativo

Titolo lavoro: SVILUPPATORE SOFTWARE (RIF IM)

Azienda:

Descrizione lavoro:
L’azienda cerca un professionista che si occupi di progettare, sviluppare, testare e integrare software PLC, Scada e HMI, personalizzando le soluzioni in base alle esigenze dei clienti. Sono richieste competenze in programmazione e conoscenza dei sistemi di automazione industriale. Il candidato ideale deve possedere anche capacità di problem-solving e attitudine al lavoro in team. Tra i vantaggi offerti figurano opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro collaborativo.

Località: Ferrara

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:51:40 GMT

