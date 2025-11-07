15.6 C
Sviluppatore Software a Milano: Unisciti a un Team Innovativo!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Sviluppatore Software

Azienda: ADHR Group

Descrizione lavoro:
L’azienda è in cerca di un/una Software Developer per rinforzare il proprio team, con l’obiettivo di sviluppare e mantenere soluzioni software enterprise. Tra le responsabilità principali vi è lo sviluppo end-to-end delle applicazioni, garantendo efficacia e qualità nel codice. Si richiede una solida formazione in informatica o discipline affini, competenze nella programmazione e familiarità con le tecnologie di sviluppo agile. I vantaggi includono un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di formazione continua e la possibilità di lavorare su progetti innovativi.

Località: Brescia – Garda, Verona

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:16:50 GMT

