Sviluppatore senior software

Posizione lavorativa: Sviluppatore senior
Azienda: Athena.it
Descrizione lavoro: di uno Sviluppatore Middle-Senior .NET con esperienza nello sviluppo Backend e/o Mobile (MAUI), da inserire in un team multidisciplinare… dedicato alla realizzazione di soluzioni software e applicazioni enterprise di nuova generazione. Il profilo ideale
Località: Sassari
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!