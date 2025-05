Sviluppatore Senior (Ibrido)

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Senior developer (ibrido)



Azienda: Tempor



Descrizione del lavoro: TEMPOR SPA, Agenzia per il Lavoro Gruppo ATTAL ,ricerca per importante realtà industriale N.1 SENIOR DEVELOPER sul territorio di POTENZA e provincia-Modalità Ibrida.Mansioni previste:

Implementare, testare e sviluppare siti web nuovi e creativi

Progettare, mantenere e tracciare efficacemente le applicazioni web PHP

Analizzare, pianificare, creare e supportare i sistemi applicativi

Esaminare la documentazione specifica del prodotto

Identificare e risolvere i problemi di sviluppo PHP.

Requisiti:

Conoscenza approfondita del linguaggio di programmazione PHP

Laurea in informatica

Seniority di almeno 3 anni

Competenze:

Comunicazione efficace

Problem solving

Gestione degli imprevisti

Tipologia di contratto: Full Time a Tempo Determinato finalizzato all’inserimento con RAL compresa fra i 25.000 – 30.000 EuroLuogo di lavoro: Potenza-IBRIDOLa ricerca è rivolta a tutti i professionisti presenti sul territorio Nazionale, per cui verranno attenzionate anche le candidature provenienti da professionisti non residenti in Basilicata.La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198 / 2006). I candidati interessati e in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio curriculum vitae, comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi dell’art.13 regolamento UE n.2016 / 679 (GDPR).



Luogo: Potenza