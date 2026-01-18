11.1 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Lavoro

Sviluppatore Real Time Specializzato

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: Sviluppatore Real Time

Azienda: Dynamic Optics

Descrizione lavoro: Dynamic Optics – Job description: Sviluppatore Real Time Svolge, insieme ai suoi collaboratori, le attività di lavoro…, programmazione, test e documentazione relativamente a componenti  hardware e software di prodotti RTC (Real-Time Controller

Località: Padova


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Neve: ultime notizie e aggiornamenti
Articolo successivo
Naike Rivelli contro Silvia Toffanin e Caterina Balivo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.