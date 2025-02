Sviluppatore Python in Azienda Strutturata (120+ Dipendenti – Provincia di Reggio Emilia, Lavoro Ibrido)

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo: PYTHON DEVELOPER (STRUTTURATA SOCIETA’ IT, + 120 DIP – PROV. REGGIO EMILIA, MODALITA’ DI LAVORO IBRIDO)



Azienda: La Risorsa Umana



Descrizione:: Agenzie per il Lavoro Prot. 0090 del 10/07/2020 Accreditamento Regione Marche per la formazione continua Decreto n.739 del 12…/09/2022 Accreditamento Regione Lombardia per i servizi al lavoro n°308 del 24/04/2015 per la formazione n° 869 del 27/04…



Luogo:: Reggio Emilia