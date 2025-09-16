25.3 C
Unisciti a noi come Sviluppatore PHP – Costruisci, Rompi, Migliora. Ripeti. Non cerchiamo qualcuno che si limiti a “mantenere” il codice. Vogliamo una persona che ama costruire cose significative, risolvere problemi complessi e non ha paura di sperimentare nuove idee. Qui non sarai solo una “risorsa” — farai parte di un team giovane e affiatato, dove ogni voce conta. Lavorerai su funzionalità reali, utilizzate da persone reali, vedrai il tuo lavoro andare online rapidamente e riceverai feedback immediati.

Cosa farai:

  • Scriverai codice PHP pulito, facile da mantenere e scalabile, migliorando i nostri prodotti ogni settimana.
  • Ricercherai bug e migliorerai le performance.
  • Parteciperai a ogni fase di sviluppo — dal brainstorming al lancio.

Cosa cerchiamo:

  • Competenze PHP di cui sei orgoglioso (punti extra se hai esperienza con i database).
  • Curiosità e voglia di apprendere nuovi strumenti, librerie e metodi di lavoro.
  • Capacità di trasformare idee in funzionalità operative senza burocrazia eccessiva.
  • Esperienza è utile, ma passione e capacità di problem-solving contano di più.

Perché amerai lavorare qui:

  • Libertà di sperimentare — valorizziamo l’iniziativa più dei titoli di lavoro.
  • Feedback veloce — il tuo lavoro va online e vedrai i risultati.
  • Orari flessibili — ci importano i risultati, non gli orari di ingresso.
  • Un team che ti supporta — condividiamo successi, affrontiamo insuccessi insieme e ci divertiamo.

Se desideri un posto dove puoi scrivere codice reale, imparare rapidamente e crescere come sviluppatore, inviaci il tuo CV — e magari un link a un progetto di cui sei orgoglioso.


Sviluppatore PHP

