Offerta di Lavoro: Sviluppatore Delphi

Descrizione della posizione:

Cerchiamo uno Sviluppatore Delphi da inserire nel nostro team, un ruolo chiave nella trasformazione digitale della nostra azienda operante nel settore nautico. Il candidato ideale contribuirà attivamente allo sviluppo e all’ottimizzazione dei sistemi software interni, migliorando i flussi produttivi e operativi.

Attività principali:

Sviluppo e manutenzione di applicazioni software in Delphi.

Collaborazione con diversi reparti per analizzare e migliorare i processi aziendali.

Implementazione di soluzioni innovative per la digitalizzazione.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nello sviluppo con Delphi.

Conoscenza di database e tecnologie web.

Capacità di lavoro in team e problem-solving.

Passione per l’innovazione e la tecnologia.

Se sei un professionista motivato e desideri far parte di una realtà dinamica e in crescita, non esitare! Candidati ora e unisciti a noi nell’affrontare le sfide della digitalizzazione nel settore nautico.