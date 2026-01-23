Sviluppatore C# senior

Posizione lavorativa: Sviluppatore C#
Azienda: Agap2
Descrizione lavoro: umane sono prioritarie. IL TUO RUOLO Nell’ottica di rafforzare il nostro team, stiamo cercando uno Sviluppatore C… applicazioni software utilizzando il linguaggio C#. Collaborare con il team di sviluppo per definire requisiti, pianificare
Località: Firenze – Milano
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!