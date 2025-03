SVILUPPATORE C# PER SOFTWARE HOUSE A UDINE (m/f/x) – ASSUNZIONE DIRETTA IN MODALITÀ IBRIDA

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: C# SOFTWARE DEVELOPER per SOFTWARE HOUSE a UDINE (m/f/x) INSERIMENTO DIRETTO ibrido remote working



Azienda: MOM Consulting



Descrizione del lavoro: di lavoro UDINE possibilità di lavoro in ibrido smart working – Ambiente stimolante: opportunità di crescita… di colloquio con al direzione dell’azienda – possibilità di lavoro ibrido in smart working in seguito a periodi iniziale…



Luogo: Reggio Emilia