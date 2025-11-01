Sviluppare il turismo a Pavia: strategie e opportunità

Pavia è al centro di un’opera di valorizzazione turistica che punta a richiamare visitatori e a prolungarne la permanenza. Durante un convegno organizzato da Oltre, rivista che ha celebrato 35 anni di attività, si è discusso di strategie concrete per il futuro del territorio. Francesco Caracciolo, direttore di Assolombarda Pavia, ha sottolineato l’importanza di collaborare con i principali attori locali.

Il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli, ha invitato a unire le forze tra sindaci delle diverse realtà, dai più grandi centri ai piccoli borghi. Ha evidenziato che è fondamentale creare un’azione comune per sviluppare il turismo in tutta la provincia, coinvolgendo anche le zone periferiche. A partire dal 2023, è stata istituita un’organizzazione per la gestione delle destinazioni turistiche, un passo verso un coordinamento migliore tra le diverse aree.

Il sindaco di Pavia, Michele Lissia, ha insistito sull’importanza del patrimonio naturalistico del territorio, suggerendo di puntare su un turismo lento e sostenibile, che valorizzi i cammini e non trasformi Pavia in un luogo di mera attrazione. Ha anche sottolineato le eccellenze universitari e di ricerca da promuovere a livello internazionale.

In occasione delle elezioni, Lissia ha introdotto un’imposta di soggiorno, che ha già portato significativi introiti, utilizzati per investire nel turismo. Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, ha riconosciuto la storica competizione tra i Comuni, suggerendo di superarla per pensare in modo collettivo. Ha proposto una candidatura di Pavia come “Capitale della cultura”, coinvolgendo tutte le realtà locali in questo progetto.

