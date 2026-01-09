Svezia, Sofia di Svezia coinvolta in caso Epstein

L’ex Principe Andrea d’Inghilterra non è l’unico membro della monarchia legato al caso Epstein. Recentemente, è emersa una connessione inaspettata tra la Principessa Sofia, nuora di Re Carlo XVI Gustavo, e il defunto finanziere Jeffrey Epstein. La Casa Reale svedese ha deciso di adottare misure drastiche: rimuovendola dalla vita pubblica, escludendola completamente da qualsiasi evento ufficiale e dando priorità al suo ruolo di madre.

Il quotidiano svedese Dagens Nyheter ha portato alla luce un episodio risalente a oltre vent’anni fa, quando Sofia Hellqvist, il nome della Principessa prima del matrimonio con il Principe Carlo Filippo, muoveva i primi passi come aspirante attrice a New York. Sofia ha avuto contatti con Epstein, morto suicida in carcere dopo essere stato accusato di traffico sessuale e crimini contro giovani donne, anche minorenni.

La stampa ha reso pubbliche email risalenti al 2005, in cui Epstein ha offerto a Sofia e a un’amica, Camilla, la possibilità di frequentare una scuola di recitazione. Tuttavia, fonti ufficiali della Corte Reale Svedese hanno precisato che la Principessa non ha né fatto domanda né frequentato alcuna forma di formazione di recitazione e che non si è mai recata sull’isola privata di Epstein.

La notizia ha messo in imbarazzo i royal svedesi e l’assenza totale della Principessa dall’agenda ufficiale del 2026 ha acceso interrogativi e speculazioni. La Casa Reale ha motivato questa decisione con il desiderio della Principessa di dare priorità alla vita privata e al suo ruolo di madre. Nessun riferimento esplicito al caso Epstein, ma per molti osservatori è difficile parlare di semplice coincidenza.

La Principessa ha disertato la cerimonia del Premio Nobel, uno degli appuntamenti più solenni e simbolici per la monarchia svedese, al quale non aveva mai rinunciato nemmeno durante le gravidanze più avanzate. Un’assenza che ha fatto molto rumore e che si è rivelata poi solo un anticipo di quello che avverrà nel nuovo anno.

La Casa reale svedese ha minimizzato la questione, sostenendo che Sofia ricorderebbe di aver incontrato Epstein esclusivamente in contesti sociali come ristoranti o prime cinematografiche, senza alcun rapporto continuativo. La Corte ha inoltre smentito qualsiasi ipotesi di aiuti ricevuti da Epstein per la carriera artistica o per questioni legate ai visti negli Stati Uniti. La Principessa Sofia sembra aver scelto la strada della discrezione assoluta, molto probabilmente su suggerimento dei parenti del marito.