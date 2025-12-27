Svezia: corvi contro l’inquinamento da mozziconi di sigaretta

La Corvid Cleaning è una startup svedese che si occupa di ridurre l’inquinamento dei mozziconi di sigaretta, utilizzando i corvi per raccoglierli. Questi uccelli sono stati scelti per la loro intelligenza e capacità di apprendimento, che consente loro di riconoscere pattern, risolvere problemi complessi e comprendere sistemi di ricompensa.

I corvi vengono addestrati a raccogliere i mozziconi di sigaretta e a depositarli in un apposito dispositivo, in cambio di una ricompensa in cibo. Il fondatore di Corvid Cleaning, Christian Günther-Hanssen, ha dichiarato che i corvi sono stati scelti anche perché è difficile che deglutiscano i rifiuti che raccolgono e perché agiscono su base volontaria.

Ogni anno, più di 1 miliardo di mozziconi di sigaretta vengono rilasciati nelle strade svedesi, pari al 62% di tutti i rifiuti. L’amministrazione di Södertälje spende 2 milioni di euro per la pulizia delle strade, ma secondo Corvid Cleaning, il loro metodo potrebbe far risparmiare almeno il 75% dei costi.

I corvi vengono addestrati in quattro passaggi: innanzitutto, gli viene insegnato ad associare i mozziconi di sigaretta al cibo, poi viene inserito un distributore che lascia cadere il cibo solo quando il corvo arriva. Dopo di che, gli addestratori incentivano la ricerca affinché i corvi inizino a beccare sulla macchina colpendo un pulsante per fare cadere il cibo. Il quarto ed ultimo passo è costituito dai corvi che scoprono che la ricompensa scende solo quando inseriscono i mozziconi di sigaretta in un contenitore assegnato.

La Corvid Cleaning si augura che il progetto pilota diventi una soluzione permanente da poter essere sempre implementata anche in altre parti del paese ed eventualmente a livello nazionale. Tuttavia, molte persone si sono interrogate sulle implicazioni etiche del progetto, chiedendosi se ci siano complicazioni per la salute esponendo continuamente i corvi alle tossine dei mozziconi di sigaretta, oltre a temere di rendere gli uccelli dipendenti dai distributori di cibo.