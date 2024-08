Svezia, banca centrale taglia tassi di un quarto di punto

– La Sveriges Riksbank, banca centrale svedese, ha annunciato oggi un taglio al costo del denaro di un quarto di punto, seguendo le orme della BCE ed anticipando le prossime mosse della Federal Reserve. I tassi sono stati tagliati di 25 punti base al 3,5%.

Nel motivare la decisione, la banca centrale ha spiegato che l’inflazione è in procinto di stabilizzarsi sull’obiettivo del 2% e che l’attività economica si conferma debole. Tuttavia, le prospettive per l’inflazione e l’attività economica sono incerte. – avverte la banca centrale – Esistono rischi legati, ad esempio, alla situazione geopolitica, all’attività economica in Svezia e all’estero e al tasso di cambio della corona che possono portare a un risultato diverso per l’inflazione e quindi a una diversa politica monetaria.

Se le prospettive di inflazione rimarranno le stesse, quest’anno il tasso ufficiale potrà essere tagliato altre due o tre volte, un risultato un po’ più rapido di quanto valutato dal Comitato esecutivo a giugno.