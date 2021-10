Sveva Accorrà a Il Collegio è durata quanto un gatto in tangenziale ed in piena modalità entro-spacco-esco-ciao ha lasciato la scuola dopo poche ore, non prima che sua mamma rivelasse a tutti che ha un problema di aria nello stomaco.

Sveva Accorrà ha solo 14 anni, viene da Monza e nel video di presentazione si è descritta come una lecchina: “Mi piace molto la scuola. Faccio la lecchina. Tipo: se un voto non mi piace faccio sempre la vittima e inizio a piangere“. Schermitrice, ha un passato anche da baby modella.

Dopo aver passato il test di ingresso, la Accorrà è stata chiamata dalla sorvegliante al classico e temutissimo taglio di capelli. Dopo un’iniziale tentennamento e qualche lacrima, la parrucchiera le ha tagliato via prima una ventina di centimetri, successivamente ha provato a farle la frangia. Ma proprio qua l’alunna ha avuto una crisi e si è rifiutata.

Nessun parrucchiere è stato maltrattato durante le riprese di questa edizione. #IlCollegio #Rai2 pic.twitter.com/eJkDbFXNIY — Rai2 (@RaiDue) October 26, 2021

Sveva Accorrà lascia Il Collegio: “Felice di non essermi tagliata tutti i capelli”

Le sue compagne hanno provato a farle cambiare idea (epica la risposta di Sofia Federico: “hai la libera scelta ma sappi che questa non è una scelta intelligente“), ma Sveva è stata impenetrabile e dopo un breve colloquio con il Preside, ha deciso di ritirarsi e lasciare Il Collegio.

“Sicuramente sarebbe stata una bella esperienza però non ho retto. I miei mi diranno che ho fatto bene a non tagliarmi i capelli, quando li vedranno così già si arrabbieranno. Sono felice di non essermi tagliata tutti i capelli perché poi me ne sarei pentita”.

Simone Casadei, suo compagno, ha così chiuso: “è scema, sapeva che venendo qua si sarebbe dovuta tagliare i capelli“.

E pensare che in passato, nella sua breve carriera da fotomodella, Sveva ha anche sfoggiato una frangetta.