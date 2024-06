“Svergognata” Ida Platano nella bufera, si mette male per l’ex tronista dopo Uomini e Donne: cosa è successo 

Momenti difficili per Ida Platano, la quale è stata attaccata dagli utenti social a seguito di alcuni atteggiamenti da lei messi in atto. Che cosa avrebbe fatto per essere descritta come madre svergognata?

Ecco la risposta dell’ex tronista.

A quanto pare non solo solamente le delusioni amorose ad attanagliare la vita della bellissima Ida Platano. L’ex tronista non è riuscita a trovare l’amore, ma a quanto pare riesce a trovare i guai del web. Nelle ultime ore alcuni utenti del web l’avrebbero bersagliata con critiche ed insulti di varia natura, ma quello più grave di tutto è stato “Mamma svergognata”.

Ida è infatti madre di un bambino di nome Samuele che è nato da una relazione precedente e risulta essere la gioia della sua vita. Per alcuni utenti però i suoi comportamenti non si sposerebbero con quelli di una madre nella sua più classica accezione del termine.

Ovviamente questa critica ha colpito molto la tronista, da sempre abituata ai commenti cattivi di tutti coloro che la seguono sui social. Che cosa avrà risposto Ida a seguito di questa ennesima mancanza di rispetto?

Ida non può accettare chi critica il suo ruolo di madre, motivo per cui ha deciso di rispondere a tutti coloro che l’hanno accusata di mettere dei comportamenti sbagliati o considerati per lei poco consoni. Ecco la sua risposta agli haters: