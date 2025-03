Sventata la banda di ladri che seminava paura tra gli abitanti della collina torinese: sequestrata una significativa refurtiva

Tre arresti e consistente refurtiva recuperata sono il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri a Torino. Nei giorni scorsi, l’Aliquota Operativa della Compagnia di Chieri, con l’assistenza delle stazioni e della compagnia Torino Oltre Dora, ha eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nei confronti di una banda di ladri seriali attivi nella collina e nella provincia di Torino.

Due cittadini albanesi, di trentatré e cinquantadue anni, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati, mentre un terzo membro della banda è stato raggiunto dalla misura cautelare già in fase di detenzione presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino per un’altra causa. Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti oggetti di valore per diverse decine di migliaia di euro, 22.500 euro in contante, oltre a svariati arnesi da scasso. La refurtiva è stata sequestrata e sarà restituita ai legittimi proprietari.

I fermati sono stati portati nel carcere di Torino, accusati di furti in abitazione in concorso. Il provvedimento di fermo è stato convalidato nei giorni successivi, rispettando le modalità previste. È importante notare che, trattandosi di provvedimenti adottati durante le indagini preliminari, vige la presunzione di non colpevolezza per gli individui coinvolti. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine e nella garanzia della sicurezza nella regione.